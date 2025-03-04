الأمن: ضبط أحداث بعد مشاجرة بينهم بمخيم جرش

وتحركت قوة أمنية إلى الموقع اثر البلاغ الوارد حول المشاجرة وضبطت عددا من الأحداث المشاركين بها، وعادت الأمور إلى طبيعتها، وبوشرت التحقيقات.
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