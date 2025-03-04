الأمن: ضبط أحداث بعد مشاجرة بينهم بمخيم جرش

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الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية شرطة جرش مع مشاجرة بين مجموعتين من الأحداث من عشيرتين مختلفتين في منطقة مخيم جرش. اضافة اعلان





وتحركت قوة أمنية إلى الموقع اثر البلاغ الوارد حول المشاجرة وضبطت عددا من الأحداث المشاركين بها، وعادت الأمور إلى طبيعتها، وبوشرت التحقيقات.