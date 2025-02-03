الأمن: ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية ومتهوّرة في الزرقاء

مؤكدًا أنّهم تمكّنوا من تحديد مكان تصوير الفيديو في مدينة الزرقاء كما وتم تحديد هوية السائق الذي جرى إلقاء القبض عليه وضبط المركبة وجرى حجزها في ساحات الحجز المخصّصة لذلك، فيما ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية كافّة بحق السائق.
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