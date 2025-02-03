الأمن: ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية ومتهوّرة في الزرقاء

11:27 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في مديرية شرطة الزرقاء والأمن الوقائي تابعوا التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله منذ أيام وجرى انتشاره بشكل واسع ظهر خلاله سائق مركبة يقوم بقيادة مركبته بطريقة استعراضية ومتهورة جداً شكّلت خطورة على مستخدمي الطريق. اضافة اعلان





مؤكدًا أنّهم تمكّنوا من تحديد مكان تصوير الفيديو في مدينة الزرقاء كما وتم تحديد هوية السائق الذي جرى إلقاء القبض عليه وضبط المركبة وجرى حجزها في ساحات الحجز المخصّصة لذلك، فيما ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية كافّة بحق السائق.