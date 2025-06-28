الأمن: ضبط 4 متورطين بسرقة إحدى الشركات في العاصمة ​

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من البحث الجنائي والأمن الوقائي ومديرية شرطة وسط عمان والمختبرات الجنائية تمكن من كشف ملابسات السرقة التي وقعت داخل إحدى الشركات في العاصمة وتحديد هوية عدد من الأشخاص اشتركوا بالجريمة أُلقي القبض على أربعة منهم وضبط جزء من المبلغ المسروق وما زال التحقيق والبحث جارياً عن باقي المتورطين . اضافة اعلان





وفي تفاصيل القضية: قال الناطق الإعلامي إنّه بتاريخ 25-6-2025 ورد بلاغ من مفوض عن إحدى الشركات في العاصمة بدخول مجهولين إلى مقر الشركة وسرقة مبالغ مالية من داخل قاصّة حديدية داخلها.



وأضاف أنّه على الفور شكل فريق تحقيق خاص ومشترك من البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة وسط عمان والمختبر الجنائي عملوا منذ اللحظة الأولى على جمع الأدلة من مسرح الجريمة وتتبعها وتحليلها.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من تحقيقات وجمع للمعلومات والأدلة تمكّن من الوقوف على ملابسات القضية كافّة وتحديد هوية عدد من الأشخاص الذين تورطوا بالقضية.



وتابع الناطق الإعلامي أنّه بالبحث عن المتورطين جرت مداهمتهم وإلقاء القبض على أربعة منهم وضبط بحوزتهم جزء من المبلغ المسروق فيما ما زال البحث جارياً عن باقي المتورطين.