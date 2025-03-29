السبت 2025-03-29 06:04 ص
 

الأمن: ضحية مشاجرة القويسمة تواجد بالصدفة والقاتل يسلم نفسه

دورية النجدة
دورية النجدة
 
السبت، 29-03-2025 05:30 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وقعت مشاجرة في منطقة القويسمة مساء أمس بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف لحظي نتج عنها وفاة شخص أصيب بعيار ناري تصادف وجوده مع اندلاع المشاجرة فيما وأُصيب ثلاثة أشخاص آخرين، ونُقلت الجثة للطب الشرعي وأسعفت الإصابات إلى مستشفى البشير الحكومي. اضافة اعلان


 وأكّد أنه ومن خلال التحقيقات   بالمشاجرة، قام مطلق النار المتسبب بمقتل أحد الأشخاص بتسليم نفسه قبل قليل للأمن الوقائي وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم، وما زال التحقيق جارياً للوقوف على ملابسات المشاجرة كافّة والقبض على كل من شارك فيها.
 
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