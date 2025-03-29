الأمن: ضحية مشاجرة القويسمة تواجد بالصدفة والقاتل يسلم نفسه

وأكّد أنه ومن خلال التحقيقات بالمشاجرة، قام مطلق النار المتسبب بمقتل أحد الأشخاص بتسليم نفسه قبل قليل للأمن الوقائي وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم، وما زال التحقيق جارياً للوقوف على ملابسات المشاجرة كافّة والقبض على كل من شارك فيها.
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