الأمن: غموض في اختفاء أحد المواطنين .. وإلقاء القبض على شخصين قتلاه ودفناه شمال العاصمة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات حول ذلك الشخص ومحيطه وقع الاشتباه على شخصين وبأن لهما علاقة باختفائه، حيث ألقي القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بقتله طعناً إثر خلاف بينهم، ودفن جثته في منطقة خالية من السكان شمال العاصمة.
وبدلالتهما تم الوصول لمكان دفنه واستخراج جثته وضبط أداة الجريمة وما زالت التحقيقات جارية تمهيدًا لإحالة القضية للقضاء.
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