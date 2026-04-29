"الأمن وإدارة الأزمات" يصدر تحذيرات للمتنزهين خلال العطلة

ودعا المركز إلى عدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو المناطق التي تحتوي على أعشاب جافة، وعدم ترك بقايا النار المخصصة للشواء مشتعلة عند مغادرة أماكن التنزه، مع ضرورة التخلص منها بالشكل الصحيح.
كما حذر من رمي أعقاب السجائر على أطراف الطرق أو أثناء التنزه في الغابات، ومن الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.
وأكد المركز ضرورة عدم السباحة في البرك الزراعية والسدود تجنبا لخطر الغرق، والإبقاء على طفاية حريق داخل المركبة لاستخدامها في الحالات الطارئة.
وشدد على أهمية الحفاظ على نظافة المواقع السياحية وأماكن التنزه وعدم ترك النفايات، داعيا إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يلقي كلمة خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم
-
الفيفا يعزز ميزانية الاتحاد الأردني لكرة القدم بعشرة ملايين دولار
-
الضريبة: الأحد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن 2025
-
البلقاء التطبيقية تكرّم فرق الجامعة المتوجة ببطولات محلية
-
وزير الأوقاف يفتتح قسماً متخصصاً لطباعة المصحف الشريف
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات
-
عجز تمويلي يتجاوز 215 مليون دولار لاحتياجات اللاجئين في الأردن
-
الأشغال تعلن إنهاء العمل في مشروع تأهيل طريق أم البساتين