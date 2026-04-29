"الأمن وإدارة الأزمات" يصدر تحذيرات للمتنزهين خلال العطلة

الوكيل الإخباري- أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأربعاء، تحذيرات وإرشادات للمواطنين بشأن الرحلات والتنزه خلال عطلة عيد العمال يوم الخميس والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.





ودعا المركز إلى عدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو المناطق التي تحتوي على أعشاب جافة، وعدم ترك بقايا النار المخصصة للشواء مشتعلة عند مغادرة أماكن التنزه، مع ضرورة التخلص منها بالشكل الصحيح.



كما حذر من رمي أعقاب السجائر على أطراف الطرق أو أثناء التنزه في الغابات، ومن الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.



وأكد المركز ضرورة عدم السباحة في البرك الزراعية والسدود تجنبا لخطر الغرق، والإبقاء على طفاية حريق داخل المركبة لاستخدامها في الحالات الطارئة.



وشدد على أهمية الحفاظ على نظافة المواقع السياحية وأماكن التنزه وعدم ترك النفايات، داعيا إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.







