الأمن يتعامل مع إرباكات مرورية على طريق إربد - عمان

واضاف ان الأزمة والارباك المروري حاصل على بوابة الجامعة الواقعة على الطريق الدولي لإربد عمان بسبب حفل التخرج داعيا إلى أهمية عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين .
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