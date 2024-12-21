الأمن يتعامل مع إرباكات مرورية على طريق إربد - عمان

الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني ان الأجهزة الأمنية تتعامل حاليا مع أزمة مرورية حاصلة على طريق اربد - عمان بسبب حفل تخريج طلبة بإحدى الجامعات .

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