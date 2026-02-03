الأمن يتعامل مع بلاغ حول سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء

الثلاثاء 2026-02-03 03:35 م

الثلاثاء، 03-02-2026 02:36 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الأمن العام والدفاع المدني تتعامل في هذه الأثناء مع بلاغ يفيد بسقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء بالقرب من محافظة الزرقاء.اضافة اعلان


ويبيّن أن فرق الغطس المتخصصة تواصل عمليات البحث والتفتيش داخل مجرى السيل، بالتعاون مع مديرية شرطة الزرقاء، للعثور على الشخص، مؤكّدًا أنه سيتم إطلاع المواطنين على جميع التفاصيل حال الانتهاء من التعامل مع الحادث.

ويجدّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تحذيراته للمواطنين بضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكّل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطرق التي يرتفع فيها منسوب المياه، سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام، حفاظًا على السلامة العامة.
 
 


