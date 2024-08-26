 
الإثنين 2024-08-26 11:03 ص
 

 

الأمن يتعامل مع ثور هائج في الطفيلة (فيديو)

الثور الهائج في محيط مستشفى الطفيلة | من المصدر
الثور الهائح في محيط مستشفى الطفيلة | من المصدر
الإثنين، 26-08-2024 10:54 ص

الوكيل الإخباري-   تعاملت قوة أمنية مع ثور هائج في محيط مستشفى الطفيلة الحكومي الليلة الماضية، وفق ما ذكر لـ "الوكيل الاخباري" مصدر أمني.

اضافة اعلان

 

الثور الهائج سبب إرباكا لكوادر المستشفى والمراجعين، علاوة على انه سبب جلبة في الموقع ككل.

 

وأفاد مواطنون "الوكيل الاخباري" ان عددا كبيرا منهم لاحق الثور قبيل تعامل الأمن معه.

 

وقال مدير مستشفى الطفيلة الحكومي الدكتور حمزة الصقور  في تصريحات صحفية، إن الثور دخل الى ساحة المستشفى الخارجية وخرج من البوابة الثانية دون حدوث أي أضرار مادية أو غيرها.

 

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات قانون جديد في أستراليا يمنح الموظفين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل

بن غفير

فلسطين نتنياهو يعلق على تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

الثور الهائج في محيط مستشفى الطفيلة | من المصدر

أخبار محلية الأمن يتعامل مع ثور هائج في الطفيلة (فيديو)

مستشفى الشهداء

فلسطين توقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل

جنود الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

عداد تاكسي

فيديو الوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

تعبيرية

خاص بالوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

تداول

منوعات أفضل مؤشرات وأنماط التداول للمبتدئين



 


الأكثر مشاهدة