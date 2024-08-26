الأمن يتعامل مع ثور هائج في الطفيلة (فيديو)

الوكيل الإخباري- تعاملت قوة أمنية مع ثور هائج في محيط مستشفى الطفيلة الحكومي الليلة الماضية، وفق ما ذكر لـ "الوكيل الاخباري" مصدر أمني.

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الثور الهائج سبب إرباكا لكوادر المستشفى والمراجعين، علاوة على انه سبب جلبة في الموقع ككل.

وأفاد مواطنون "الوكيل الاخباري" ان عددا كبيرا منهم لاحق الثور قبيل تعامل الأمن معه.

وقال مدير مستشفى الطفيلة الحكومي الدكتور حمزة الصقور في تصريحات صحفية، إن الثور دخل الى ساحة المستشفى الخارجية وخرج من البوابة الثانية دون حدوث أي أضرار مادية أو غيرها.