الأمن يتلف كميات كبيرة من المخدرات ضبطت في 58 قضية

الوكيل الإخباري- ضمن جهودها الرامية لتنفيذ أحكام القانون وحماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها، أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة والتي ضبطت في (58) قضية، واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.



وشملت كميات المواد المخدرة التي تم إتلافها في القضايا المختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب (14,000,000 حبة كبتاجون) و (3100 حبوب مخدرة) و(686 كغم حشيش) و(21 كغم مار يخوانا) (13 كغم كريستال) (2,380 كغم كوكائين).

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