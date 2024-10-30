 
الأربعاء 2024-10-30 05:32 م
 

الأمن يتلف كميات كبيرة من المخدرات ضبطت في 58 قضية

مواد مخدرة
مواد مخدرة
الأربعاء، 30-10-2024 04:05 م

الوكيل الإخباري-   ضمن جهودها الرامية لتنفيذ أحكام القانون وحماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها، أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة والتي ضبطت في (58) قضية، واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.  

وشملت كميات المواد المخدرة التي تم إتلافها في القضايا المختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب (14,000,000 حبة كبتاجون) و (3100 حبوب مخدرة) و(686 كغم حشيش) و(21 كغم مار يخوانا) (13 كغم كريستال) (2,380 كغم كوكائين). 

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وتعمل مديرية الأمن العام ومن خلال استراتيجياتها الأمنية وخططها العملياتية على مدار الساعة في كافة مناطق المملكة والمعابر الحدودية لمنع دخول المخدرات ومرورها داخل الأراضي الأردنية أو تداولها بشكل مستمر، بتنسيق عالي المستوى مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية والجمارك الاردنية للوقوف سداً منيعاً ضد آفة المخدرات، لما تسببه هذه الآفة من هدم للمجتمعات وتهديد على حياة الأفراد.

يشار إلى أن عملية الإتلاف تمت بإشراف لجنة خاصة برئاسة المفتش العام ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث تم إتلافها في أفران خاصة تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية لصهرها، وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.

 
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