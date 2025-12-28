الأمن يجدد تحذيراته ويوجه نصائح هامة للمواطنين خلال المنخفض

11:12 م

الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها إلى المواطنين نتيجة الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار ورياح شديدة قد يصحبها حدوث الرعد وتساقط حبات البرد، قد تؤدي إلى تشكّل السيول في بعض المناطق، وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.





ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنباً لخطر السيول، كما أكدت على أهمية القيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.



وشددت المديرية على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، ومراقبة الأطفال، وتهوية المنازل بشكل دوري، وإطفائها عند النوم.



وأكدت المديرية أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة.

