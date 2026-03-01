الأحد 2026-03-01 03:19 م

الأمن يجدد تحذيره للأردنيين من هذه التصرفات

الأمن يجدد تحذيره للأردنيين من هذه التصرفات
الأمن يجدد تحذيره للأردنيين من هذه التصرفات
 
الأحد، 01-03-2026 01:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح اليوم ولغاية منتصف الليل مع 73 بلاغًا ناتجًا عن سقوط أجسام وشظايا في محافظات: العاصمة والزرقاء وجرش ومادبا وإربد وغرب البلقاء والعقبة والبادية الوسطى، دون أن ينتج عنها أية إصابات بالأرواح، وإنما أضرار مادية فقط.اضافة اعلان


ودعت مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.

وأكدت مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.


Image1_320261133428520072476.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تطمئن الأردنيين: وفرة في السلع الأساسية واستقرار في الأسواق

أخبار محلية الحكومة تطمئن الأردنيين: وفرة في السلع الأساسية واستقرار في الأسواق

سلطة إقليم البترا تطلق مسابقة رمضان في أسبوعها الثاني

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تطلق مسابقة رمضان في أسبوعها الثاني

الأردن .. شكاوى من تعطل صافرات الإنذار في بعض المناطق

خاص بالوكيل الأردن .. شكاوى من تعطل صافرات الإنذار في بعض المناطق

الفوترة الوطنية تتضاعف خمسة أضعاف وترفع الإيرادات المحلية

اقتصاد محلي الفوترة الوطنية تتضاعف خمسة أضعاف وترفع الإيرادات المحلية

منذ إطلاق أول آيفون عام 2007، أصدرت أبل 51 طرازًا خلال 19 عامًا، إلا أن النجاح لم يكن موحدًا، فبعض الأجهزة كانت علامات فارقة، بينما كان بعضها الآخر محط انتقادات واسعة. فيما يلي أبرز خمسة هواتف آيفون ا

تكنولوجيا أسوأ 5 إصدارات لهواتف آيفون على مر السنين.. تعرف إليها

الوكيل الإخباري- رحلت الفنانة المعتزلة كيتي فوتساكي، نجمة أفلام الكوميديا في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 96 عامًا في منزلها بالعاصمة اليونانية أثينا.

فن ومشاهير بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة -صور

الأمن يجدد تحذيره للأردنيين من هذه التصرفات

أخبار محلية الأمن يجدد تحذيره للأردنيين من هذه التصرفات

أمانة عمان تعيد إغلاق جسر عبدون مجدداً مساء اليوم

أخبار محلية أمانة عمان تعيد إغلاق جسر عبدون مجدداً مساء اليوم



 






الأكثر مشاهدة