السبت 2025-05-24 05:51 م
 

الأمن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط المتورطين

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جانب من المضبوطات
 
السبت، 24-05-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة في معبر جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 200 ألف حبّة مخدرة .

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وفي التفاصيل وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية عربية وبالتنسيق مع أشخاص داخل المملكة لإدخال كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، حيث جرت متابعة تلك المعلومات وجرى تحديد المركبة والأشخاص الذين سيقومون باستلام المخدرات داخل الأردن وفور وصول مركبة الشحن جرى ضبطها وبتفتيشها عثر داخل إطار على 200 ألف حبّة مخدرة، وبالتزامن مع ذلك جرت مداهمة وإلقاء القبض على الشخصين مستلمي المخدرات بعد تحديد مكان وجودهما .


وفي قضية أخرى داهمت قوّة أمنيّة من الإدارة إحدى المزارع في البادية الوسطى التي استخدمها تاجر للمخدرات من جنسية عربية لممارسة نشاطه الجرمي، حيث أُلقي القبض عليه وبتفتيش المكان عثر على 18 ألف حبّة مخدرة، إضافة إلى 5 أسلحة نارية أحدها أوتوماتيكي وكمّية من الذخيرة الحيّة.

 
gnews

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