الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه في ظهر هذا اليوم ورد فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله سائق حافلة نقل طلاب صغيرة يقوم بالاعتداء جسدياً على طفلة في أثناء نقلها إلى المدرسة وتبيّن بأنّه شرق العاصمة .





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد هوية ذلك السائق وجرى التعميم عنه والبحث ما زال جارياً عنه بعد أن توارى عن الأنظار.





