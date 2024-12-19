الأمن يحذر الأردنيين من هذه الحوادث

وحذّرت المديرية بالقول: الحوادث كثيرة وخطيرة، ونفقد بسببها أعزاء، وتقع الاصابات البشرية والمادية والأضرار، والسبب وراء كل ذلك واحد، وهو مخالفة ترتبط بهاتف، أو انشغال، أو تجاوز لقواعد السير.
لا تخالف، وانبذ المخالفات، وانشر الوعي حولها، لننقذ أرواحاً معاً.
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