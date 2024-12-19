الأمن يحذر الأردنيين من هذه الحوادث

الوكيل الإخباري- نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية صورة بعنوان: "تعددت الحوادث والسبب واحد"، وهي صورة تجمع بعض الحوادث التي وقعت خلال اليومين الماضيين، والتي يعد القاسم المشترك بينها هو المخالفة.



وحذّرت المديرية بالقول: الحوادث كثيرة وخطيرة، ونفقد بسببها أعزاء، وتقع الاصابات البشرية والمادية والأضرار، والسبب وراء كل ذلك واحد، وهو مخالفة ترتبط بهاتف، أو انشغال، أو تجاوز لقواعد السير.



لا تخالف، وانبذ المخالفات، وانشر الوعي حولها، لننقذ أرواحاً معاً.

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