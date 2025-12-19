الجمعة 2025-12-19 08:10 م

الأمن يحذر الأردنيين

الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام تحذيرها للمواطنين من استخدام صوبة “الشموسة” داخل المنازل، لما تشكّله من خطر كبير قد يؤدي إلى الاختناق أو الحرائق، خاصة في ظل الأجواء الباردة .
الجمعة، 19-12-2025 06:55 م
وأكدت المديرية أن هذا النوع من الصوبات غير آمن للاستخدام المنزلي، محذّرة من تشغيله داخل الغرف المغلقة أو أثناء النوم.

ودعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بوسائل التدفئة الآمنة، وضرورة تهوية المنازل بشكل جيد، وعدم ترك أجهزة التدفئة تعمل دون رقابة، مشددة على أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
 
 


