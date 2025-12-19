الأمن يحذر الأردنيين

وأكدت المديرية أن هذا النوع من الصوبات غير آمن للاستخدام المنزلي، محذّرة من تشغيله داخل الغرف المغلقة أو أثناء النوم.
ودعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بوسائل التدفئة الآمنة، وضرورة تهوية المنازل بشكل جيد، وعدم ترك أجهزة التدفئة تعمل دون رقابة، مشددة على أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
