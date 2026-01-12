الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من تأثير المنخفض الجوي المتوقع على المملكة اعتباراً من مساء اليوم الاثنين، والذي تشير النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة إلى أنه سيترافق مع هطولات مطرية قد تكون غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة وأجزاء من جنوب غرب المملكة، يصحبها عواصف رعدية وتساقط للبرد برافقها رياح نشطة. اضافة اعلان





وأكدت المديرية ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية واتباع السلوك الآمن للحد من الحوادث بمختلف أشكالها، مشددة على أهمية الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، خصوصاً خلال ساعات الليل، وعدم المجازفة بقطع تجمعات المياه سواء سيراً على الأقدام أو بواسطة المركبات، لما تشكله من خطر حقيقي على الأرواح والممتلكات.



ودعت المديرية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق التي تشهد هطولات مطرية، بسبب الانزلاقات وتدني مدى الرؤية، كما أكدت ضرورة تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار وصيانتها للحد من ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها للمنازل، إلى جانب أهمية توفير مضخات شفط المياه خاصة في المنازل الواقعة تحت منسوب الشارع.



وفيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة، شددت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، وعدم تزويد المدافئ بالوقود وهي مشتعلة، أو تركها تعمل أثناء النوم، مع الحرص على توفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر، تجنباً لحالات الاختناق أو الحرائق.



كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بسبب الرياح والهبات القوية المرافقة للمنخفض الجوي، حفاظاً على السلامة العامة، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية كوادرها للتعامل مع أي طارئ، وداعية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.