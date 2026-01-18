الأحد 2026-01-18 01:16 م

الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي

امطار
امطار
 
الأحد، 18-01-2026 12:55 م
الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المؤثر على المملكة اليوم وغدا ، والذي تشير النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة إلى أنه سيترافق مع هطولات مطرية قد تكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة تمتد  تدريجيا الى المناطق الوسطى والشرقية ومع ساعات المساء تصل الى المناطق الجنوبية الغربية، وقد يصحبها الرعد وتساقط للبرد.اضافة اعلان


وأكدت المديرية ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية واتباع السلوك الآمن للحد من الحوادث بمختلف أشكالها، مشددة على أهمية الابتعاد عن جوانب الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وعدم المجازفة بقطع تجمعات المياه سواء سيراً على الأقدام أو بواسطة المركبات، لما تشكله من خطر حقيقي على الأرواح والممتلكات.

ودعت المديرية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق التي تشهد هطولات مطرية، بسبب الانزلاقات وتدني مدى الرؤية، كما أكدت ضرورة تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار وصيانتها للحد من ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها للمنازل، إلى جانب أهمية توفير مضخات شفط المياه خاصة في المنازل الواقعة تحت منسوب الشارع.

وفيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة، شددت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، وعدم تزويد المدافئ بالوقود وهي مشتعلة، أو تركها تعمل أثناء النوم، مع الحرص على توفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر، وعدم إستخدام مواقد الحطب لغايات التدفئة، تجنباً لحالات الاختناق أو الحرائق.

وأكدت على جاهزية كوادرها للتعامل مع أي طارئ، وداعية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيونداي

أخبار الشركات لماذا يختار الأردنيون هيونداي من مؤسسة الوحدة للتجارة؟ 7 أسباب تحسم القرار

امطار

أخبار محلية الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي

عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

أخبار محلية عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

حرائق في تشيلي

عربي ودولي إجلاء قرابة 20 ألف شخص بسبب حرائق في جنوب تشيلي

للا

فيديو الوكيل "أنت مصاب بالإيدز" .. فحص خاطئ يدمر حياة شاب أردني ويهدم مستقبله

انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

أخبار الشركات انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"

أخبار محلية وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"

ت

أخبار محلية الاتحاد الأردني لشركات التأمين: لا تعديل على الأسعار في مشروع قانون عقود التأمين



 






الأكثر مشاهدة