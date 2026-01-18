الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي

وأكدت المديرية ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية واتباع السلوك الآمن للحد من الحوادث بمختلف أشكالها، مشددة على أهمية الابتعاد عن جوانب الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وعدم المجازفة بقطع تجمعات المياه سواء سيراً على الأقدام أو بواسطة المركبات، لما تشكله من خطر حقيقي على الأرواح والممتلكات.
ودعت المديرية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق التي تشهد هطولات مطرية، بسبب الانزلاقات وتدني مدى الرؤية، كما أكدت ضرورة تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار وصيانتها للحد من ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها للمنازل، إلى جانب أهمية توفير مضخات شفط المياه خاصة في المنازل الواقعة تحت منسوب الشارع.
وفيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة، شددت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، وعدم تزويد المدافئ بالوقود وهي مشتعلة، أو تركها تعمل أثناء النوم، مع الحرص على توفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر، وعدم إستخدام مواقد الحطب لغايات التدفئة، تجنباً لحالات الاختناق أو الحرائق.
وأكدت على جاهزية كوادرها للتعامل مع أي طارئ، وداعية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش: حصر 200 بركة زراعية في المحافظة
-
عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة
-
وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"
-
الاتحاد الأردني لشركات التأمين: لا تعديل على الأسعار في مشروع قانون عقود التأمين
-
الكشف عن أسباب انهيار سور الكرك التاريخي وتحذير من وقوع كارثة
-
مدير إدارة السير: اكتشاف 161 حادث مروري مفتعل العام الماضي
-
رئيس ديوان التشريع والرأي: شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها بحوادث وهمية
-
توسيع آفاق التعاون بين الأردن وقطر في السياسة والسياحة والشباب والأوقاف