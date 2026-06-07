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الأمن يحذر: الصفحات الوهمية صياد يبحث عن ضحية

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مديرية الأمن العام
 
الأحد، 07-06-2026 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، اليوم الأحد، المواطنين من الصفحات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها "صياد يبحث عن ضحية".

ودعت الوحدة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الروابط الوهمية والإغراءات الخيالية التي يتم نشرها، مشددة على ضرورة تجنب مشاركة البيانات البنكية والمعلومات الشخصية، أو النقر على الروابط المجهولة.

كما حثت الوحدة على الإبلاغ عن أي حساب مشبوه وعدم المساهمة في نشر محتوياته، مبينةً أنه في حال التعرض للاحتيال يجب المسارعة فوراً بالتواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر قنواتها الرسمية.

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