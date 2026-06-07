الأمن يحذر: الصفحات الوهمية صياد يبحث عن ضحية

ودعت الوحدة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الروابط الوهمية والإغراءات الخيالية التي يتم نشرها، مشددة على ضرورة تجنب مشاركة البيانات البنكية والمعلومات الشخصية، أو النقر على الروابط المجهولة.
كما حثت الوحدة على الإبلاغ عن أي حساب مشبوه وعدم المساهمة في نشر محتوياته، مبينةً أنه في حال التعرض للاحتيال يجب المسارعة فوراً بالتواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر قنواتها الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحتفي باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة
-
البلقاء التطبيقية تحصد المركزين الأول والثالث في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على قاتل أبطال مكافحة المخدرات
-
وزارة التربية والتعليم تحول رواتب التعليم الإضافي والمسائي والمخيمات إلى البنوك
-
شراكة وطنية جديدة بين الجيش العربي والغذاء والدواء لدعم الأمن الغذائي والدوائي
-
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية
-
الفناطسة يعقد سلسلة لقاءات دولية وإقليمية مع اتحادات نقابية لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات