الأمن يحذر المشاة: التزموا بالمسارات المخصصة لعبور الشوارع

10:22 ص

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المشاة في الشوارع والطرقات إلى الالتزام بالمواقع والمسارات المخصصة لعبور الشوارع مثل الجسور والممرات. اضافة اعلان





وقالت المديرية صباح اليوم الاربعاء، إنها تعاملت خلال الايام الماضية مع العديد من حوادث الدهس.



وأكدت على ضرورة تجنب الوقوف على طرف الشارع بشكل غير آمن، مشددة على الوقوف على الأرصفة والتأكد من خلو الشارع من المركبات عند العبور.



كما دعت السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وقواعد المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة، واعطاء حق الأولولية للمشاة خاصة في المناطق السكنية.





