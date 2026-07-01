الأربعاء 2026-07-01 11:48 ص

الأمن يحذر المشاة: التزموا بالمسارات المخصصة لعبور الشوارع

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 01-07-2026 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   دعت مديرية الأمن العام المشاة في الشوارع والطرقات إلى الالتزام بالمواقع والمسارات المخصصة لعبور الشوارع مثل الجسور والممرات.اضافة اعلان


وقالت المديرية صباح اليوم الاربعاء، إنها تعاملت خلال الايام الماضية مع العديد من حوادث الدهس.

وأكدت على ضرورة تجنب الوقوف على طرف الشارع بشكل غير  آمن، مشددة على الوقوف على الأرصفة والتأكد من خلو الشارع من المركبات عند العبور.

كما دعت السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وقواعد المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة، واعطاء حق الأولولية للمشاة خاصة في المناطق السكنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يلتقي وفدا من الفريق الدولي للتطوير والاستشارات

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من الفريق الدولي للتطوير والاستشارات

وحصد هدف شومورودوف، البالغ 31 عاما، 36% من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي نظمه فيفا، متفوقا على هدفي مهاجم هايتي ويلسون إيزيدور، ولاعب منتخب البوسنة والهرسك كريم ألايبيغوفيتش، اللذين حلا في المركزي

كأس العالم فيفا تعلن عن أجمل هدف في دور المجموعات

فاتورة كهرباء

أخبار محلية الحكومة تدرس فرض تعرفة جديدة على أسعار الكهرباء

فقد نقلت مصادر مقربة من لجنة التشييع تأكيدها أن "جثامين خامنئي وأفراد من عائلته ما زالت محفوظة حتى الآن في كمال الإجلال والرعاية، ولم توار الثرى بعد، كما لم تدفن على نحو "وديعة"". ودفن الوديعة، هو إج

عربي ودولي إيران تكشف للمرة الأولى عن حالة جثمان خامنئي

تعبيرية

أخبار محلية موسم حصاد وفير لمحصولي القمح والشعير في مادبا

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي "صناعة الأردن": 4.8% معدل نمو الصناعة خلال الربع الأول من 2026

سجلت إسبانيا خلال حزيران ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها الأربعاء معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالات

عربي ودولي إسبانيا: وفاة أكثر من ألف حالة مرتبطة بموجة الحر في حزيران الماضي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان

فلسطين إطلاق النار على شخص في اللد بزعم محاولته طعن شرطي إسرائيلي



 
 






الأكثر مشاهدة

 