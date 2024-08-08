الأمن يحذر من القيادة المتهورة تزامناً مع نتائج التوجيهي ويكشف عقوبة مرتكبيها

03:16 م

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الوكيل الإخباري- بينت مديرية الأمن العام بأن دورياتها المرورية والمنتشرة باللباسين المدني والعسكري ستعمل على تنظيم الحركة المرورية، ومنع المخالفات الخطرة والتي قد تؤدي إلى حوادث مؤسفة -لاقدر الله- ومن بينها مخالفة القيادة المتهورة.



وأضافت أن العقوبة المقررة لمخالفة "قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق" هي عقوبة شددها المشرع، نظراً لما قد ينجم عنها من مخاطر تهدد سلامة مستخدمي الطريق، وهي الغرامة ( ٢٠٠ ) دينار وحجز المركبة لمدة ٣٠ يوماً.



داعية المواطنين إلى الابتعاد عن هذه المخالفات، لافتة ألى أهمية الوعي المجتمعي وشراكة المواطنين في القضاء على هذه المظاهر، والتلبيغ عن مرتكبيها بإرسال الصور والفيديوهات على تطبيق الواتس آب على الرقم (0770999030) .