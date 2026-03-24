الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي.. ويدعو للابتعاد عن الأودية ومجاري السيول

ودعت المديرية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، واتباع السلوك السليم، وضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق العقبة والبحر الميت، وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية، سواء سيراً على الأقدام أو باستخدام المركبات.
كما شددت على أهمية القيادة بحذر على الطرق التي قد تشهد هطولات مطرية، وأخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، وبسبب الغبار في مناطق البادية.
وحذّرت من شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، مؤكدة ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير.
ودعت كذلك إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها، وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة، وإطفائها قبل النوم، وضرورة توفير التهوية المناسبة داخل المنازل بشكل مستمر، محذّرة من استخدام مواقد الحطب لما قد تسببه من حالات اختناق.
وأكدت المديرية جاهزية كوادرها كافة للتعامل مع مختلف الحوادث، داعية إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.
