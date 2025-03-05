الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة خلال الأيام المقبلة، متوقعةً هطول زخات متفرقة من المطر، بشكل عشوائي قد تكون غزيرة احيانا ًخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة.

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ودعت المديرية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة، مشددةً على:

تجنب المناطق المنخفضة، والابتعاد عن الأودية وأماكن تشكل السيول.



والانتقال إلى أماكن آمنة لسكان الوحدات المتنقلة، مثل الخيام وبيوت الشعر، تفاديًا لخطر مداهمة مياه الأمطار.

وتجنب القيادة في الطرق المغمورة، والتأني أثناء القيادة لتفادي الانزلاقات وحوادث السير.



والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع ضرورة تهوية المنازل لتجنب الحوادث.



وتوخي الحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خصوصًا في المناطق الجنوبية والشرقية.