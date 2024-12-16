الأمن يحذر من خطر القاتل الصامت

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الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من الاستخدام الخاطئ للمدافئ على اختلاف أنواعها في فصل الشتاء، خاصة خلال الأجواء الباردة. اضافة اعلان





وأكدت على ضرورة تفقد وسائل التدفئة قبل استخدامها، وعدم النوم وتركها مشتعلة، أو تركها مشتعلة بحضور أطفال دون رقابة، أو الوقوع بأي إهمال يحول هذه المدافئ إلى قاتل صامت يحدث الأضرار والإصابات بهدوء وفي غفلة.



وأوضحت أنه سمي بالقاتل الصامت نتيجة انبعاث غاز أول أوكسيد الكربون من عمليات الاحتراق في المدافئ الذي لا لون له ولا رائحة، ويتحد مع هيموجلوبين الدم ويعيق قدرته على نقل الأكسجين، مما يسبب اختناق الشخص المعرض لهذا الغاز دون أن يشعر الضحية، لذلك يقال أنه يقتل دون تحذير، ويسمى بالقاتل الصامت.



ومن أبرز أعراضه: الغثيان، سرعة التّنفس، الإرهاق، الدّوخة وعدم القدرة على الحركة، وهذا العارض يسبب الخطورة وقد يؤدي الى الوفاة نتيجة لعدم قدرة الشخص على إنقاذ نفسه أو من معه.



وبينت مديرية الأمن العام أنه ورغم التحذيرات طوال السنوات الماضية وهذا العام، إلا أنها لا زالت تتلقى بلاغات حول وقوع حوادث ناجمة عن سوء استخدام المدافئ.



وأضافت أن هذه البلاغات تتراوح بين حوادث اختناق بسبب استنشاق الغازات السامة، أو نفاذ الأكسجين، خاصة في حال النوم وترك المدافئ مشتعلة، او ترك المدافئ تعمل وكافة النوافذ والأبواب مغلقة، فضلاً عن حوادث الحرائق التي قد تقع نتيجة لعب الأطفال قرب المدافئ، أو سقوط المدافئ، أو انسكاب المواد البترولية، أو تسرب الغاز، أو حرق الأثاث والستائر عند وضع المدافئ بالقرب منها، وغير ذلك من السلوكيات الخاطئة.



وأكدت على جملة من الإرشادات من أهمها ضرورة تجديد الهواء داخل المنزل بين الحين والآخر، وعدم النوم وترك المدفأة مشتعلة، وعدم إدخال المدفأة إلى الأماكن المغلقة والضيقة مثل مكان الاستحمام، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من المدافئ أو استخدام المدافئ للطهي.



كما أكدت على ضرورة تفقد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة ومدفأة الغاز والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها وبالتالي اندلاع الحريق داخل المنزل



وأشارت إلى ضرورة عدم التردد عند الحاجة بالاتصال الفوري على هاتف الطوارئ 911.