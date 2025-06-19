الأمن يحذّر من خطورة الاقتراب من الأجسام والمسيّرات

10:31 م

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الوكيل الإخباري- جدّدت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة والمسيّرات الساقطة، أو من مناطق سقوطها، والتي قد تشكل خطراً شديدا على حياة المواطنين وسلامتهم . اضافة اعلان





وبيّنت أنه ورغم كل التحذيرات السابقة، والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، إلا أنه جرى رصد ومتابعة العديد من المخالفات، والصور والفيديوهات التي جرى تداولها خلال الأيام القليلة الماضية والتي أظهرت مدى استهتار البعض بالعبث بهذه المواد، والترويج لهذا الأمر وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي.



وأكّدت المديرية، على لزوم أخذ ما يصدر عن الجهات المعنية على محمل الجد والتقيد به، وتحت طائلة المساءلة القانونية المترتبة على كل ما يشكل خطراً على حياته أو على حياة الآخرين، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.



ودعت مديرية الأمن العام إلى اتباع جملة من الإرشادات المتعلقة بهذا الشأن حفاظاً على السلامة العامة، وكما يلي:



1. عند سماع صفّارات الإنذار، البقاء داخل أماكن التواجد في المنازل أو أي أماكن أخرى والابتعاد عن النوافذ.



2. عند ملاحظة أي أجسام غريبة، أو مسيرات، عدم لمسها والابتعاد عنها، والإبلاغ فوراً على هاتف الطوارئ 911 .



3. عدم التجمهر، وعدم التهاون والاستهتار، وإفساح المجال للأجهزة المختصة للتحقيق والتعامل.



4. توعية أفراد الأسرة، خصوصاً الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة.



5. عدم تداول الشائعات والمعلومات والصور غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.