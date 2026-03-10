الأمن يحذر من لعبة Doki Doki Literature Club الإلكترونية

07:37 م

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية التي قد تبدو مناسبة للأطفال في ظاهرها، لكنها تحمل محتوى نفسياً بالغ الخطورة، ومن بينها لعبة Doki Doki Literature Club التي انتشرت مؤخراً عبر الإنترنت ومنصات مشاركة الفيديو. اضافة اعلان





وأكدت المديرية أن اللعبة تظهر في بدايتها على شكل قصة كرتونية داخل مدرسة، إلا أنها تتحول تدريجياً إلى محتوى نفسي مظلم، يتضمن مشاهد وموضوعات حساسة مثل الاكتئاب وإيذاء النفس والانتحار والاضطرابات النفسية، ما يجعلها غير مناسبة للأطفال.



وبيّنت المديرية أن خطورة هذه اللعبة تكمن في طبيعتها الخادعة، حيث أن تصميمها الكرتوني وألوانها الجذابة قد يدفع الأطفال إلى تجربتها دون إدراك لطبيعة محتواها الحقيقي، وتأثيرها النفسي الشديد على الأطفال.



وأشارت المديرية إلى أن التعرض لمثل هذا النوع من المحتوى قد يسبب الخوف والقلق والتوتر لدى الأطفال والمراهقين، وينعكس على سلوكهم النفسي والحياتي.



ودعت مديرية الأمن العام أولياء الأمور إلى منع هذه اللعبة او تنزيلها على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، ومراقبة كل مايتم تحميله أو مشاهدته، إضافة إلى تعزيز الحوار مع الأبناء حول الاستخدام الآمن للإنترنت والألعاب الإلكترونية.



وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها على مواصلة جهودها التوعوية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي محتوى قد يشكل خطراً على سلامة الأطفال أو صحتهم النفسية.





