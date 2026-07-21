الأمن يحل لغز جريمة قتل طفلة في الكرك بعد محاولة ذويها الإيهام بغرقها

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه فُتح تحقيق في الحادثة، ومن خلال التحقيقات باشر البحث الجنائي وشرطة الكرك جمع المعلومات حول العائلة والظروف التي رافقت سقوط الطفلة، حيث تولدت قناعة لدى المحققين بوجود شبهة جنائية بالحادثة وبتعرّضها للقتل وحصر الاشتباه بذوي الطفلة.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى إلقاء القبض على والد الطفلة وبالتحقيق معه اعترف بالاتفاق مع أحد أبنائه بإلقاء الطفلة داخل البئر من أجل قتلها والإيهام بأنها سقطت داخل البئر لوحدها وهو ما قام به الابن قبل أيام، كما وأُلقي القبض على شقيق الطفلة واعترف بذلك وجرت إحالتهما إلى محكمة الجنايات الكبرى، حيث قرّر المدعي العام توقيفهما عن تهمة القتل العمد.
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