الأمن يخلي جثة شخص سقط وتوفي داخل حفرة عميقة في عمان

12:47 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725061 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الفرق المتخصّصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان ساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي استجابت لبلاغ يفيد بسقوط شخص يبلغ من العمر 55 عاماً داخل حفرة بعمق يتجاوز 30 متراً، بمنطقة البيضاء في محافظة العاصمة. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الطواقم المتخصّصة، استطاعت من إخراجه من داخل الحفرة باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، إذ تبيّن لهم أنه فارق الحياة -رحمه الله-، فيما أخلت طواقم الإسعاف المتوفى إلى أقرب مستشفى، وتم فتح تحقيق بالحادث.