الأمن يخلي جثة شخص سقط وتوفي داخل حفرة عميقة في عمان

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الطواقم المتخصّصة، استطاعت من إخراجه من داخل الحفرة باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، إذ تبيّن لهم أنه فارق الحياة -رحمه الله-، فيما أخلت طواقم الإسعاف المتوفى إلى أقرب مستشفى، وتم فتح تحقيق بالحادث.
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