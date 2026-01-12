الإثنين 2026-01-12 11:09 ص

الأمن يدعو إلى الاستخدام الأمثل للمدافئ وتفقدها قبل الاستخدام

الإثنين، 12-01-2026 09:46 ص
الوكيل الإخباري-  أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي والمتمثل بالاستخدام الأمثل للمدافئ وتفقدها قبل الاستخدام وخاصة "مانعة التسرب والبربيش"اضافة اعلان


ودعت مديرية الأمن العام لعدم النوم والمدفئة مشتعلة وتوفير التهوية المناسبة وعدم إدخال مناقل الحطب واستخدامها للتدفئة داخل المنازل.
 
 


