الأمن يدعو إلى الاستخدام الأمثل للمدافئ وتفقدها قبل الاستخدام

ودعت مديرية الأمن العام لعدم النوم والمدفئة مشتعلة وتوفير التهوية المناسبة وعدم إدخال مناقل الحطب واستخدامها للتدفئة داخل المنازل.
