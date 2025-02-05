 
الأربعاء 2025-02-05 10:37 ص
 

الأمن يدعو المواطنين إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي القادم

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، قد تؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق.اضافة اعلان


ودعت المديرية في بيان لها اليوم، جميع المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنباً لخطر السيول، كما أكدت على أهمية القيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات، وتجنب الخروج من المنازل في حال هطول الأمطار بغزارة إلا للضرورة. 

وشددت المديرية على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتهوية المنازل بشكل دوري، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير وعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ (911) في حال الحاجة إلى المساعدة.

وأكدت المديرية أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة.
 
gnews

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