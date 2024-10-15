 
الثلاثاء 2024-10-15 01:22 م
 
 

الأمن يدعو المواطنين للإبلاغ عن هذه الجريمة المنبوذة

م
مديرية الأمن العام
الثلاثاء، 15-10-2024 10:53 ص

الوكيل الإخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين للإبلاغ عن جريمة إطلاق العيارات النارية في المناسبات وذلك عبر الرقم المخصص (0790196196) أو عبر رقم الطوارئ الموحد (911).

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وقالت المديرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن جريمة إطلاق العيارات النارية في المناسبات تراجعت بشكل كبير مؤخرا، خاصة بعد نشر التوعية، والتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجريمة، سواءً الفاعل (من يطلق النار)، أو المتدخل (من يساعد على تهيئة الأفعال لارتكابها، وهو أمر قد يشمل أصحاب المناسبات الذين يسهلون ارتكاب هذه الجريمة ويوفرون المكان).


وأضافت أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات، جريمة قاتلة، وفعل منبوذ.

 
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