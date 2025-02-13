الأمن يدعو للحذر أثناء القيادة خلال المشاركة بالفعاليات الشعبية

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الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام، إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني أثناء القيادة حرصا على سلامة المواطنين خصوصا المتوجهين من المحافظات الى العاصمة عمان، للمشاركة بالفعاليات الشعبية بالتزامن مع عودة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للأردن من رحلة العمل للولايات المتحدة الأميركية. اضافة اعلان





وأعلنت فعاليات شعبية ومؤسسات وطنية عن ترتيبات حاشدة للمشاركة في استقبال كبير، دعما لموقف الملك في مواجهة ضغوطات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن.