الأمن يدعو للحذر أثناء القيادة خلال المشاركة بالفعاليات الشعبية

وأعلنت فعاليات شعبية ومؤسسات وطنية عن ترتيبات حاشدة للمشاركة في استقبال كبير، دعما لموقف الملك في مواجهة ضغوطات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن.
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