 
الخميس 2025-02-13 11:32 ص
 

الأمن يدعو للحذر أثناء القيادة خلال المشاركة بالفعاليات الشعبية

جانب من الحشود
جانب من المشاركة بالفعاليات الشعبية
الخميس، 13-02-2025 09:45 ص
الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام، إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني أثناء القيادة حرصا على سلامة المواطنين خصوصا المتوجهين من المحافظات الى العاصمة عمان، للمشاركة بالفعاليات الشعبية بالتزامن مع عودة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للأردن من رحلة العمل للولايات المتحدة الأميركية.اضافة اعلان


وأعلنت فعاليات شعبية ومؤسسات وطنية عن ترتيبات حاشدة للمشاركة في استقبال كبير، دعما لموقف الملك في مواجهة ضغوطات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن.
 
gnews

أحدث الأخبار

الاستقبال الشعبي الحاشد في انتظار الملك

أخبار محلية موقع الوكيل يرصد الاستقبال الشعبي الحاشد في انتظار الملك - فيديو

أعضاء مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد

تهخ

منوعات تعرف في هذا الدليل على طول وعرض ملعب كرة القدم ومقاسات الفيفا المعتمدة

لال

طب وصحة علامات تشير إلى انفصال الشبكية: انتبه لها

ىت

منوعات تشكيلة مانشستر سيتي 2025

ا

أخبار محلية تحرير 390 مخالفة تموينية في أول شهر من العام الحالي

رب

طب وصحة أمراض شائعة تصيب مربي القطط: احذرها

شهر رمضان

عربي ودولي مركز الفلك الدولي يحدد غرة شهر رمضان



 




الأكثر مشاهدة