الإثنين 2026-04-13 02:03 م

الأمن يُشارك بتشييع جثمان "والد" العقيد المهندس أنس مشعل البيايضه

الإثنين، 13-04-2026 09:00 ص
الوكيل الإخباري-  مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد أمن اقليم الجنوب العميد محمود الفايز، بتشييع جثمان والد العقيد المهندس أنس مشعل البيايضه مدير دفاع مدني محافظة الطفيلة، إلى مقبرة مدين في محافظة الكرك .اضافة اعلان


ونقل العميد الفايز، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما وشارك بتشييع الجثمان مدير شرطة محافظة الكرك ومدير دفاع مدني الكرك، وقائد درك مؤاب وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
 
 


