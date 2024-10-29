 
الثلاثاء 2024-10-29 09:20 ص
 

الأمن يشيع جثمان الوكيل العظامات إلى مثواه الأخير

الوكيل احمد حابس العظامات
الوكيل احمد حابس العظامات
الثلاثاء، 29-10-2024 08:05 ص

الوكيل الإخباري-   شيعت الشرطة المجتمعية التابعة لمديرية الأمن العام جثمان الوكيل احمد حابس العظامات يوم أمس الاثنين إلى  مثواه الأخير في مقبرة بلدة ام القطين بالبادية الشمالية.

وشارك في التشييع مدير شرطة البادية الشمالية العميد فواز الخوالدة، ونقل أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك بتشييع الجثمان  ايضا عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات

ونعى زملاء وأقارب الوكيل الراحل العظامات عبر صفحاتهم ذاكرين انه توفي إثر حادث سير مؤسف 

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