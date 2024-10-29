الأمن يشيع جثمان الوكيل العظامات إلى مثواه الأخير

وشارك في التشييع مدير شرطة البادية الشمالية العميد فواز الخوالدة، ونقل أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك بتشييع الجثمان ايضا عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات
ونعى زملاء وأقارب الوكيل الراحل العظامات عبر صفحاتهم ذاكرين انه توفي إثر حادث سير مؤسف
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