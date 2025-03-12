الأمن يشيع جثمان الوكيل محمد السردي

ونقـل العميـد الخوالـدة لذوي الفقيد أحـرّ مشاعـر العزاء والمواسـاة باسم مديـر الأمـن العـام وجميـع منتسبـي مديرية الأمن العام، سائلاً الله العلي القديـر أن يتغمـده بواسـع رحمتـه وأن يلهم ذويه الصبـر والسلـوان.
وشـارك بتشييع الجثمان، عـدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
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