 
الأربعاء 2025-03-12 02:50 ص
 

الأمن يشيع جثمان الوكيل محمد السردي

الأمـن العام
الأمـن العام
 
الأربعاء، 12-03-2025 01:23 ص
الوكيل الإخباري-   مندوباً عن عطوفـة مديـر الأمـن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطـة، شارك مدير ادارة الدوريات الخارجيـة العميـد فوزي الخوالـدة، بتشييع جثمان الوكيـل محمد مشعل السردي، الى مقبرة صبحـا في الباديـة الشماليـة.اضافة اعلان


ونقـل العميـد الخوالـدة لذوي الفقيد أحـرّ مشاعـر العزاء والمواسـاة باسم مديـر الأمـن العـام وجميـع منتسبـي مديرية الأمن العام، سائلاً الله العلي القديـر أن يتغمـده بواسـع رحمتـه وأن يلهم ذويه الصبـر والسلـوان.

وشـارك بتشييع الجثمان، عـدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
 
 
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