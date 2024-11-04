الأمن يشيع جثمان الوكيل محي الدين أمين معروف إلى مثواه الأخير

ومندوباً عن مدير الأمن العام ، شارك قائد أمن إقليم العاصمة العميد عاهد الشرايدة، بتشييع جثمان الوكيل محي الدين أمين معروف من مرتب قيادة أمن إقليم العاصمة إلى مقبرة الصحابي الجليل ابي عبيدة عامر بن الجراح في لواء دير علا.
ونقل العميد الشرايدة، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وشارك بتشييع الجثمان ايضا مساعد مدير شرطة غرب اربد العقيد خليل المعاني، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
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