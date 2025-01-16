الأمن يشيع جثمان محمد نواف المساعدة إلى مثواه الأخير

ونقل العميد المشاقبة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك بتشيع الجثمان قائد درك العاصمة العميد موسى الوديان، وعدد من مرتبات جهاز الأمن العام من مختلف التشكيلات .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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