الأمن يضبط أطراف مشاجرة وقعت في بيادر وادي السير

وأضاف المصدر أن المشاجرة، التي تم توثيقها في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن إصابة أحد المشاركين، حيث تم إسعافه إلى المستشفى، ووصفت حالته بـ"المتوسطة"، بعد تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة من الأحداث.
وأشار المصدر إلى أن جميع أطراف المشاجرة تم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
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