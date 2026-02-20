الأمن يضبط المعتدي على الشخص من ذوي الإعاقة داخل مقبرة في إربد

وفي التفاصيل: فقد شُكّل فريق تحقيقي خاص أمس بعد ورود فيديوهات جرى تداولها أمس لشخص يقوم بالاعتداء بالضرب والإهانة على شخص من ذوي الإعاقة، ومن خلال التحقيقات تبيّن أنّ الفيديو جرى تصويره داخل مقبرة في محافظة إربد قبل عشرة أيام .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم على الفور تحديد المعتدى عليه وجرى استدعاؤه وولي أمره والذي تقدّم بشكوى بذلك وكان حالته الصحية جيدة.
فيما وتم من خلال التحقيقات كذلك تحديد هوية الشخص المعتدي والشخص الذي قام بتصويره، حيث جرى أمس إلقاء القبض على المصور فيما تم عصر اليوم تحديد مكان المعتدي الرئيس وإلقاء القبض عليه، حيث سيتم بعد التحقيق معهما اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقهما.
