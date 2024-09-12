الأمن يعثر على عائلة ضلت طريقها في الكرك- تفاصيل

الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الإنقاذ من مديرية دفاع مدني الكرك ترافقها قوة من مديرية الشرطة اليوم، من العثور على عائلة مكونة من ستة اشخاص ضلوا طريقهم، في منطقة جبلية وعرة بمنطقة وادي بن حماد بمحافظة الكرك.

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