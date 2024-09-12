 
الخميس 2024-09-12 11:52 م
 
 

الأمن يعثر على عائلة ضلت طريقها في الكرك- تفاصيل

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الخميس، 12-09-2024 09:18 م

الوكيل الإخباري-    تمكنت فرق الإنقاذ من مديرية دفاع مدني الكرك ترافقها قوة من مديرية الشرطة اليوم، من العثور على عائلة مكونة من ستة اشخاص ضلوا طريقهم، في منطقة جبلية وعرة بمنطقة وادي بن حماد بمحافظة الكرك.

اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أنه وعلى إثر ورود بلاغ الى غرفة العمليات والسيطرة بفقدان العائلة، تحركت فرق الدفاع المدني والشرطة الى المنطقة وباشروا البحث عن أفراد العائلة، إلى أن تم العثور عليهم والاطمئنان على صحتهم وتأمين العودة بهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الإجلاء الطبي

فلسطين الإمارات تنفذ إجلاء طبياً عاجلاً لــ 252 مصاباً برفقة عائلاتهم من غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية

غزة

فلسطين شهداء وجرحى بقصف للاحتلال وسط قطاع غزة

تعبيرية

طب وصحة لماذا يعاني البعض من احمرار العين عند التعرض للشمس؟

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الامن يناقش الوضع في اليمن

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية في مدريد للمشاركة في اجتماع بشأن "تنفيذ حل الدولتين"

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الفايز وآل ياخول

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يقصف سيارة في مخيم الفارعة بالضفة



 


الأكثر مشاهدة