الأمن يعثر على عائلة ضلت طريقها في الكرك- تفاصيل

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أنه وعلى إثر ورود بلاغ الى غرفة العمليات والسيطرة بفقدان العائلة، تحركت فرق الدفاع المدني والشرطة الى المنطقة وباشروا البحث عن أفراد العائلة، إلى أن تم العثور عليهم والاطمئنان على صحتهم وتأمين العودة بهم.
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