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الأمن يعثر على عائلة ضلوا طريقهم في الكرك- تفاصيل

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الخميس، 12-09-2024 09:18 م

الوكيل الإخباري-    تمكنت فرق الإنقاذ من مديرية دفاع مدني الكرك ترافقها قوة من مديرية الشرطة اليوم، من العثور على عائلة مكونة من ستة اشخاص ضلوا طريقهم، في منطقة جبلية وعرة بمنطقة وادي بن حماد بمحافظة الكرك.

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وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أنه وعلى إثر ورود بلاغ الى غرفة العمليات والسيطرة بفقدان العائلة، تحركت فرق الدفاع المدني والشرطة الى المنطقة وباشروا البحث عن أفراد العائلة، إلى أن تم العثور عليهم والاطمئنان على صحتهم وتأمين العودة بهم.

 
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