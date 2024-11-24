الأمن يعلن قتل شخص أطلق النار على دورية بالرابية واصابة 3 من رجال الأمن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اعلنت مديرية الأمن العام، فجر الأحد، أنها تعاملت مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

اضافة اعلان



وقالت في بيان فجر اليوم إنّ شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.



وبينت أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.