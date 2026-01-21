الأمن يقبض على ثلاثة أشخاص على علاقات مع عصابات إقليمية لتهريب وتجارة المخدرات

10:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761751 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافّة قضايا الاتجار وترويج المخدرات وتهريبها، فقد تعاملوا خلال الأيّام القليلة الماضية مع عدد من القضايا النوعية من ضمنها قضيتان لأشخاص مرتبطين بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى سبع قضايا أخرى في العاصمة لتجّار ومروجي المخدرات. اضافة اعلان





وأوضح الناطق الإعلامي تفاصيل القضيتين المرتبطتين بعصابات إقليمية، حيث كانت الأولى ضمن اختصاص لواء الرويشد حيث قام فريق تحقيقي خاص بمتابعة ومراقبة أحد الأشخاص المشتبه بهم بالتعامل مع عصابات إقليمية للتهريب وتجارة المخدرات وبعد التأكد من كافّة المعلومات وحيازة ذلك الشخص لكميات كبيرة من المخدرات ومكان إخفائه لها جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 120 ألف حبة مخدرة وسلاحان ناريان وأجهزة خاصّة لتحديد المواقع والتواصل مع العصابات الإقليمية .



وفي القضية الثانية في محافظة مأدبا تابع العاملون في الإدارة معلومات حول شخصين وارتباطهما بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات وحيازتهما نتيجة ذلك لكميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث جرى بعد التأكد من كافّة المعلومات إلقاء القبض عليهما بعد مداهمتهما وضُبط بحوزتهما 50 كف حشيش ونصف كغم من مادة الكوكايين .



وتابع الناطق الإعلامي أنّه وضمن الجهود المبذولة لملاحقة كافّة أشكال التعامل مع قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة فقد تم التعامل خلال المدّة الماضية مع ست قضايا نوعية في العاصمة إضافة إلى قضية في العقبة .



ففي العاصمة تمت في القضية الأولى مداهمة تاجر للمخدرات وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 20 كف حشيش و 1 كغم من مادة الكريستال وكمّية من مادة الكوكايين، فيما أُلقي القبض كذلك على تاجر آخر للمخدرات في القضية الثانية وبحوزته 16 كف حشيش وكمية من مادّة الماريجوانا والكريستال المخدرة .



وفي القضية الثالثة أُلقي القبض على تاجر بعد مداهمته وضُبط بحوزته 12 كف حشيش، فيما أُلقي القبض في القضايا الثلاث الأخيرة على 4 مروجين للمخدرات وضُبط بحوزتهم 17 كف حشيش وفي آخر القضايا في محافظة العقبة جرى ضبط 10 كفوف حشيش بحوزة أحد تجّار المخدرات بعد مداهمته.

تم نسخ الرابط





