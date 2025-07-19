الأمن يقبض على 65 مطلوبا ومروّجا للمخدرات خلال أسبوع

وأكّد أنّ الحملات الأمنيّة شملت محافظة العاصمة، ضمن مديريات شرطة جنوب وشرق ووسط عمان، ومحافظتي الزرقاء وإربد ومناطق البادية
ففي جنوب العاصمة نُفذت عدة حملات على مدار أيام أفضت لإلقاء القبض على 23 مطلوبا مروجاً للمخدرات، فيما نفّذت شرق العاصمة حملة أمنيّة أُلقي القبض خلالها على 7 مطلوبين مروجين للمخدرات، وأُلقي القبض في حملة أخرى في مناطق وسط العاصمة على 10 أشخاص .
وفي محافظة إربد نفذت الإدارة كذلك عدة حملات أمنية أُلقي القبض خلالها على 9 أشخاص جميعهم من مروجي المخدرات والمطلوبين بقضايا ترتبط بها ، فيما أُلقي القبض في محافظة الزرقاء على 6 مطلوبين مروجين للمخدرات بحملة شاملة هناك.
وفي البادية الوسطى ضُبط 10 مطلوبين مروجين للمخدرات في حملات أمنيّة متعددة، وضبط خلال الحملات الأمنيّة كمّيات متفرقة من المواد المخدرة المعدّة للبيع، إضافة إلى عدد من الأسلحة النارية والذخائر وأُحيل جميع الأشخاص المقبوض عليهم للقضاء.
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