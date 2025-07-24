الخميس 2025-07-24 11:30 م
 

الأمن يكشف الستار عن تفاصيل جريمة قتل سيدة في اربد .. والجاني هو الزوج

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 24-07-2025 11:07 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ تتبّع معلومات وردت للأمن العام قادت للكشف عن جريمة قتل سيّدة على يد زوجها في محافظة إربد.اضافة اعلان


وفي التفاصيل: أكّد الناطق الإعلامي أنّ معلومات وردت للأمن العام في محافظة إربد حول اختفاء سيّدة دون الإبلاغ عن ذلك أو التعميم عنها، حيث أُخذت تلك المعلومات على غاية من الأهمية، وباشر فريق تحقيقي خاص بمتابعتها والتأكد من مدى صحّتها.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق، وبعد جمع المعلومات حول تلك السيّدة، تم التأكد من تغيّبها وعدم التعميم عنها، حيث قادت التحقيقات للاشتباه بزوجها والذي أُلقي القبض عليه.

وتابع الناطق الإعلامي أنّه، وبالتحقيق مع الزوج، اعترف بقيامه بقتل زوجته خنقاً قبل ثلاثة أسابيع تقريباً إثر خلافات بينهما، وأنّه قام بنقل جثّتها ودفنها في منطقة حرجية خالية من السكان ولم يُخبر أحداً بذلك.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى إبلاغ المدعي العام بذلك، وتم بدلالة المشتبه به التوجّه لمكان دفن الجثّة واستخراجها وتحويلها للطب الشرعي، وما زالت التحقيقات جارية تمهيداً لإحالة القضية للمدعي العام.
 
 
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