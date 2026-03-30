الأمن يكشف تفاصيل إصابة سيدة بشظية صاروخ في ساحة منزلها

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 20 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.





وأشار الناطق الإعلامي إلى وقوع إصابة لسيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة، وقد غادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.



وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.





