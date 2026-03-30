الإثنين 2026-03-30 03:03 م

الأمن يكشف تفاصيل إصابة سيدة بشظية صاروخ في ساحة منزلها

الإثنين، 30-03-2026 01:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 20 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.اضافة اعلان


وأشار الناطق الإعلامي إلى وقوع إصابة لسيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة، وقد غادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
 
 


أحدث الأخبار

الأردن يدين بأشد العبارات ما جرى في الكويت

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

وزير الصناعة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر بالأسواق

ن

يحذر خبراء الصحة من تناول المكسرات ليلاً، لما قد يحملُ ذلك من بعض السلبيات التي يغفل عنها كثيرون، خاصة عند الإفراط أو اختيار أنواع غير مناسبة. والمكسرات غنية بالدهون والسعرات الحرارية، ما يجعل تناول

ز

الأكثر مشاهدة