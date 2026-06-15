الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على موظفي حراج في جرش

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه أُسعف الموظفان للمستشفى وتلقيا العلاج اللازم، وتم من خلال التحقيقات تحديد هوية أربعة أشخاص قاموا بالاعتداء على الموظفين، قام ثلاثة منهم اليوم بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية وما زالت التحقيقات جارية تمهيدا لإحالة كافة المعتدين للقضاء.
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