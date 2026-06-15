الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على موظفي حراج في جرش

06:55 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة جرش بتعرّض موظفَين اثنين للاعتداء بالضرب أثناء أداء عملهما من قبل مجموعة من الأشخاص إثر ضبط اعتداء على الأشجار الحرجية في المنطقة. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه أُسعف الموظفان للمستشفى وتلقيا العلاج اللازم، وتم من خلال التحقيقات تحديد هوية أربعة أشخاص قاموا بالاعتداء على الموظفين، قام ثلاثة منهم اليوم بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية وما زالت التحقيقات جارية تمهيدا لإحالة كافة المعتدين للقضاء.





