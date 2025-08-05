الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار

الوكيل الإخباري- أخمدت كوادر مديرية دفاع مدني غرب عمان، ليل الثلاثاء الأربعاء، حريقًا اندلع في كميات من الأخشاب والنفايات بمساحة تقدر بـ2000 متر مربع، بالقرب من جسر النهضة – طريق المطار.

اضافة اعلان



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الدفاع المدني استجابت بسرعة للحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنعت امتداده إلى المناطق المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بالأرواح.