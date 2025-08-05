الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الدفاع المدني استجابت بسرعة للحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنعت امتداده إلى المناطق المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بالأرواح.
وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
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