الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول إطلاق النار في نفق الدوار الرابع

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ التحقيقات في البلاغ الوارد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية في نفق الرابع قادت لتحديد عدد من المركبات المشتبه بها والتي تبيّن أنها تسير بموكب أفراح (فاردة ) حيث تم تحديد الفرح المُقام في أحد الفنادق في منطقة جبل عمّان.





وأكّد أنه بجمع المعلومات والرجوع للكاميرات وبالتحقيق مع أصحاب الزفاف جرى تحديد مطلق العيارات النارية، والعمل جارٍ على ضبطه.

