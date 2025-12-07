الإثنين 2025-12-08 12:29 ص

الأمن يكشف تفاصيل حريق محطة كفريوبا

الأحد، 07-12-2025 10:43 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدر أمني إن حريقاً اندلع مساء اليوم داخل إحدى محطات توزيع المياه في منطقة كفريوبا، إثر اشتعال أسطوانة بخار (ماكينة بخار تعقيم المياه)، ما تسبب بحدوث أضرار مادية في موقع الحادث.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن الحريق أسفر عن إصابتين جرى إسعافهما إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، مؤكداً أن التحقيقات بوشرت للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


