الأمن يكشف تفاصيل حريق محطة كفريوبا

وأضاف المصدر أن الحريق أسفر عن إصابتين جرى إسعافهما إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، مؤكداً أن التحقيقات بوشرت للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
